Coronavirus, medico prossimo alla pensione curerà ancora i pazienti: plauso dell'Ordine di Caltanissetta

"Il gesto del dottor Ignazio Morgana di continuare ad assistere i suoi pazienti nell’emergenza coronavirus nonostante sia prossimo alla pensione, è una grande testimonianza di fedeltà al giuramento ippocratico e di profondo spirito di servizio agli altri". Così Giovanni D’Ippolito, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, commentando la scelta del medico di medicina generale di Gela di proseguire la professione medica nonostante andrà in quiescenza dal 1° aprile e di tenere aperto l’ambulatorio per non creare disagi agli assistiti in questa fase emergenziale.

"Ci rende orgogliosi l’atto di altruismo di un iscritto al nostro Ordine - continua -, apprezzato da tutti per essersi speso sempre per la sua comunità, che pure stavolta non si è tirato indietro davanti a un momento difficile. Sentiamo il dovere di ringraziarlo per questo esempio di fede alla professione medica, come stanno dimostrando anche i tantissimi colleghi in prima linea per fronteggiare con enormi sforzi e sacrifici il virus e che sono impegnati a curare con dedizione, competenza e professionalità i tanti cittadini del nostro territorio".

