Spaccio a Caltanissetta, tre arrestati: devono scontare la pena dopo la condanna definitiva

A Caltanissetta i carabinieri hanno arrestato tre persone, condannate in via definitiva, a vario titolo, per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. In carcere sono finiti Giovanni Giuseppe Calì, 49 anni, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione; Carmelo Russello, 37enne, condannato a 10 anni, e Giovanni Vinciguerra, 36enne, che dovrà espiare 8 anni di reclusione. I tre erano stati coinvolti nell’operazione «All in» condotta dai carabinieri di Caltanissetta tra settembre 2011 e agosto 2012, nel corso della quale vennero riscontrati numerosi episodi di spaccio, prevalentemente cocaina e hashish, a Caltanissetta. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti al carcere Malaspina.

