Il killer di Gucci spara al figlio e tenta suicidio, Ceraulo è grave in ospedale

Ha provato a rialzarsi dopo aver scontato 28 anni in cella per l’omicidio eccellente di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano nel 1995, ma oggi è ripiombato al centro di un rompicapo giudiziario, con esito tragico. Benedetto Ceraulo, 63 anni, originario di Caltanissetta, ha sparato in faccia al figlio al culmine di un litigio prima di tentare di togliersi la vita.

Ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Pisa, mentre il figlio trentasettenne se la caverà anche se è rimasto ferito al volto raggiunto dai colpi sparati da una pistola di piccolo calibro. È tutto avvenuto stamani nell’abitazione che il sessantatreenne aveva preso in affitto da un paio d’anni nelle campagne di Santa Maria a Monte, nel Pisano, e dove viveva da solo. Per le festività pasquali lo aveva raggiunto anche il figlio Gaetano.

È con lui che stamani ha iniziato a litigare: il movente non è ancora chiaro ai carabinieri che stanno indagando. Sta di fatto che al culmine del litigio Ceraulo avrebbe sparato con una pistola di piccolo calibro al figlio Gaetano, ferendolo in modo non grave tanto che il 37enne è salito sulla sua auto ed è fuggito, dando l’allarme al numero unico delle emergenze 112. Sarà operato all’ospedale di Pontedera, nel Pisano, ma non corre pericolo di vita. In quegli stessi istanti, il padre Benedetto ha rivolto l’arma contro di sé e ha fatto fuoco. Lui invece è ricoverato in condizioni disperate al policlinico di Pisa.