La Nissa scatenata sul mercato, il nuovo bomber è Matera

La Nissa (campionato di calcio di Eccellenza) si scatena nella campagna acquisti con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva.

Il bomber che serviva

Qualità ed esperienza le caratteristiche del nuovo bomber biancoscudato. Federico Matera, classe ‘93 di Palermo, nelle ultime due stagioni al Canicattì, nel corso delle quali ha confermato le sue doti realizzative. Adesso un nuovo capitolo, stavolta alla Nissa. Federico ha accettato con entusiasmo di sposare il progetto biancoscudato ed ha raggiunto subito l’intesa con il presidente Arialdo Giammusso e con il direttore Giancarlo Bonsignore che ha condotto con successo la trattativa. Tante le esperienze maturate da Federico: dalle giovanili dell’Elenka Tommaso Natale, poi Fincantieri, Palermo, Kamarat, Due Torri, Riviera Marmi, Mussomeli, Messina, Milazzo, Rocca di Caprileone, Licata, Sant’Agata, Cus Palermo, Dattilo Noir.

Un giovane portiere di talento

Altro acquisto il talentuoso portiere Gianluigi Serafino, classe 2003 di Catania. Proviene dall’Aci Sant’Antonio (Eccellenza) ma ha maturato anche altre importanti esperienze con Agnonese, Giulianova e Pontedera.

La nomination per il presidente

Intanto, il presidente biancoscudato, Arialdo Giammusso, ha ricevuto una delle tre nomination, all’ottava edizione del Penalty Awards, come miglior dirigente del calcio dilettantistico siciliano di Eccellenza. Il premio sarà consegnato nella manifestazione organizzata da Ettore Tortorici in collaborazione con Figc e Aiac, il 7 agosto, al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro. «Devo ammettere - ha commentato Giammusso - che non mi sarei mai aspettato di essere nominato. Sono presidente della Nissa soltanto da 9 mesi e mi sono sentito onorato».

