Caltanissetta, due segnalati per uso personale di hashish

Sono stati trovati a bordo di una Fiat Punto a Caltanissetta, con una quantità di hashish per uso personale. Sono scattati due rimpatri con foglio di via obbligatorio.

I poliziotti della sezione volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno segnalato alla prefettura due persone per uso personale di hashish.

In particolare, un diciottenne, alla guida di una Fiat Punto, è stato fermato dagli agenti in viale Conte Testasecca, con altre quattro persone. Addosso il giovane aveva dell'hashish, lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e, oltre alla segnalazione in prefettura per uso personale di stupefacenti, gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida.

In via Ferdinando I, nei pressi della scuola Don Milani, i poliziotti hanno proceduto al controllo di una Fiat Punto con a bordo due persone, un sessantenne e una cinquantaseienne, entrambi originari della provincia di Agrigento. L’auto nei giorni scorsi era stata segnalata perché usata nella truffa dello specchietto.

Per entrambi il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel territorio del comune di Caltanissetta.

