Auto contro un guardrail e poi si ribalta: tragico incidente a Gela, muore a 14 anni

Una ragazza, Vittoria Caruso, di 14 anni, è morta ieri sera a Gela in un incidente stradale dalla dinamica ancora poco chiara, avvenuto nella zona industriale di contrada "Brucazzi".

Secondo le prime informazioni, la 14enne sarebbe stata sbalzata fuori dall'automobile sulla quale viaggiava con un amico di 19 anni, che, per cause ancora da accertare, ha urtato contro un guardrail e poi si è ribaltata. Soccorsa e trasportata in ospedale, la ragazza è deceduta pochi minuti dopo il suo ricovero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti polizia, carabinieri e personale sanitario del 118.

© Riproduzione riservata