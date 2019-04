Mercatino di Caltanissetta, disponibili solo 170 posti

Dopo il via libera del consiglio comunale al trasferimento del mercatino in via Ferdinando al Comune è iniziata la valutazione di chi è ancora in possesso dei requisiti per mantenere l'autorizzazione.

In via Ferdinando I i posti disponibili individuati sono 170 ma il numero potrebbe subire una ulteriore decurtazione fino a toccare 150. Ma tutto dipende dall'esame dei titoli (anzianità, presenze, puntualità nei pagamenti per il rinnovo delle autorizzazioni) già iniziato.

"È un mercatino - ha detto l'assessore alle Attività Produttive Giovanni Guarino - destinato subire un drastico ridimensionamento". E sono sempre di più quelli che il sabato continuano a disertare la rassegna nissena. Sabato i presenti erano appena 130 (su 262 autorizzati) ai quali si sono aggiunti i cosiddetti "irregolari" ambulanti in possesso di licenza ma non di autorizzazione ad occupare suolo pubblico. In tutto erano trenta.

I vigili hanno preso nota della loro presenza indebita trasmettendo l'elenco all'Inpa che provvederà adesso ad inviare a casa degli interessati i bollettini di pagamento. In via Ferdinando i posti individuati e votati dal consiglio comunale scenderanno: da 262 a 170, quasi il quaranta per cento in meno, come a dire una vigorosa cura dimagrante. Ma gli spazi disponibili potrebbero essere ancora meno. Dopo ventisei anni arriva la svolta.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE