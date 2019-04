Gela, dopo 30 anni si fa luce sull'omicidio del barista Giuseppe Failla: 2 arresti a Torino e Como

Si fa luce dopo trent'anni su un omicidio avvenuto a Gela. Le indagini hanno svelato mandanti ed esecutori dell'uccisione di Giuseppe Failla, avvenuta nell'ottobre del 1988.

I carabinieri del Ros hanno eseguito a Torino e Como due provvedimenti cautelari. I due sono stati individuati a conclusione delle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Failla, barista allora cinquantenne, fu ucciso nel suo locale in via Cadorna, non distante dal municipio.

Gli investigatori seguirono subito la pista del pizzo, ritenendo che l'uomo non avesse voluto piegarsi al racket e per questo fosse stato punito. Il suo corpo fu trovato a terra dietro il bancone del bar.

I particolari dell'operazione saranno illustrati dal procuratore della repubblica Amedeo Bertone nella conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso il tribunale di Caltanissetta.

