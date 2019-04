Chiara, da Gela al deserto dello Utah: "Ora progetto tute spaziali per Marte"

Si chiama Chiara Cocchiara, ha 30 anni, è nata a Gela ed ed è un ingegnere spaziale già nota a livello internazionale. Piena di riconoscimenti ma anche di sogni, Chiara si è trasferita nel deserto dello Utah per simulare la vita su Marte ed è una delle 30 persone più influenti secondo Forbes.

"Tutto quello che ho fatto e che continuo a fare nella mia vita è spinto dalla passione e da un sogno: quello di fare l'astronauta", racconta Chiara in un'intervista al Giornale di Sicilia. "Io non sono un cervello in fuga - ha detto - bensì rappresento l'Italia in un'agenzia europea dove l'Italia contribuisce come quarto Paese. Ecco io sono una di quelle persone che porta la bandiera dell'Italia in un contesto internazionale. Non è motivo di vergogna, ma di orgoglio".

