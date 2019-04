San Cataldo, Mazzarino e Riesi senz'acqua: lavori all'acquedotto Ancipa

Disagi idrici in città e in tre comuni della provincia per un guasto che ha messo fuori esercizio l'acquedotto Ancipa. Il comune più penalizzato è stato San Cataldo con l'intero abitato è rimasto a secco. Nel capoluogo è saltata la distribuzione prevista a Santa Barbara a Trabonella.

A Mazzarino invece ci sono stati ritardi nella distribuzione; a Riesi infine è stata anticipata la chiusura dell'erogazione Disagi limitati che dovrebbero rientrare già oggi con la nuova turnazione già ufficializzata da Caltaqua. Tutto è dipeso dallo scoppio di una condotta dell'acquedotto Ancipa in territorio di Troina «inconveniente» che ha avuto pesanti ripercussioni nei comuni ennesi serviti dal sistema Blufi-Madonie est.

La crisi dovrebbe rientrare oggi. Secondo Caltaqua a Santa Barbara, Trabonell e Cefpas l'acqua dovrebbe arrivare alle 11 di stamattina; poi a San Cataldo entro le 18; a Mazzarino e Riesi entro l'una (così come a Barrafranca) e a mezzanotte in alcune zone del gelese (Asi, Tenutella, Butera, Manfria, Falconara). Sicilcque ha annunciato di avere riparato il guasto emerso lunedì notte.

