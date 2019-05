Butera, scoperti e sequestrati 15 chili di marijuana in un casolare: quattro arresti

In un casolare nelle campagne di Butera sono stati trovati e sequestrati 15 chili di marijuana pronta per lo spaccio. I poliziotti della squadra mobile e quelli del commissariato di polizia di stato hanno arrestato quattro romeni residenti in provincia di Agrigento: Martin Marius Vasile di 27 anni, Lupan Florin Cristian di 28 anni, Lupan Ionut Alin di 22 anni, Stefan Florin di 38 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I quattro sono stati sorpresi in contrada Carrubba, zona di campagna di Butera in un casolare, mentre stoccavano e preparavano la marijuana per il successivo traffico. Nel corso dell’irruzione, eseguita dagli agenti dell’antidroga, i quattro uomini hanno tentato di fuggire, ma sono stati inseguiti e bloccati.

Gli agenti hanno perquisito il casolare trovando dieci panetti da circa un chilogrammo ciascuno, tre chilogrammi ancora da imbustare, quasi un chilo d’infiorescenza destinata all’immediato confezionamento e altre buste di vario peso della stessa sostanza trovate addosso agli arrestati. Sono stati, inoltre, sequestrati una bilancia, quattro cesoie utili per la raccolta e la defogliazione della marijuana, una macchina per il confezionamento, la termosaldatura e la messa in sottovuoto della droga e diversi rotoli di sacchi di plastica necessari per procedere all’imbustamento dello stupefacente da immettere nel mercato illegale.

Gli arrestati sono stati condotti presso il commissariato di Gela e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del pm della procura della Repubblica di Gela, sono stati condotti in carcere.

