Truffa ai danni del servizio idrico a Caltanissetta, 6 avvisi di garanzia

Si sono concluse con sei avvisi di garanzia per truffa aggravata ai danni del servizio idrico integrato di Caltanissetta, le indagini condotte dai carabinieri del Noe di Palermo. Con la collaborazione dell’Arma Territoriale di Caltanissetta e Palermo, è stato notificato il provvedimento di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia, emesso dalla procura della Repubblica di Agrigento, con il quale si è proceduto alla contestazione a vario titolo a carico di sei persone e di una società del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Illeciti che avrebbero comportato indebiti percezioni di denaro per un importo pari a quasi 23 milioni di euro.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che la società, gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Caltanissetta, «con la collaborazione attiva ed omissiva degli enti pubblici preposti», si è appropriata con raggiri e atti pubblici falsi, dei contributi previsti dalla legge regionale siciliana nonchè della quota parte di incremento della tariffa prevista quale corrispettivo del Servizio idrico integrato con aggravio dei costi a carico della stessa utenza.

«L'attività di controllo condotta dai militari del Noe - commenta il ministro dell’ambiente, Sergio Costa - non costituisce soltanto un fondamentale strumento di salvaguardia dell’ambiente, ma anche una complessa azione di tutela dell’utilizzo delle risorse naturali». (AGI)

