Caltanissetta, furto di energia elettrica: denunciato 32enne pakistano

Un 32enne pakistano è stato denunciato a Caltanissetta per furto di energia elettrica in un’abitazione di via Goldoni, nel quartiere Provvidenza. L’uomo è stato anche segnalato per uso personale di marijuana.

I poliziotti della sezione volante, ieri mattina, sono intervenuti in via Goldoni su richiesta di tecnici dell'Enel distribuzione che, nel corso di controlli alla rete elettrica, hanno constatato che un contatore, con utenza staccata, era stato manomesso erogando abusivamente energia elettrica ad un’abitazione.

Gli agenti hanno identificato l’occupante dello stabile, un cittadino pakistano trentaduenne, denunciandolo per furto di energia elettrica. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno sequestrato della marijuana, utilizzata dall’uomo per uso personale, segnalandolo alla locale Prefettura.

© Riproduzione riservata