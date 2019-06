Caltanissetta, nuovi orari della raccolta dei rifiuti indifferenziati: polemica sui social

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha informato su Facebook con un post la modifica dell'orario della raccolta dei rifiuti indifferenziati. Ma è scattata la polemica proprio sui social per la comunicazione tramite social network.

"Per la massima trasparenza informo tutti i cittadini che da oggi cambierà l'orario della raccolta dei rifiuti indifferenziati. Non più consentita dalle 16.30, ma sarà possibile conferire i rifiuti indifferenziati dalle 18,30 alle 6 del mattino. In caso di violazione degli orari indicati, i trasgressori potranno incorrere in sanzioni", scrive nel post il primo cittadino.

Le sanzioni per chi non rispetterà i nuovi orari è passibile di contravvenzione che è di 65,88 euro, di cui 50 per l’infrazione commessa e 15,88 euro per la notifica.

Ma alcuni cittadini scrivono che "non tutti hanno i social". L'amministrazione comunale ha precisato che l'informazione è scritta su ogni cassonetto.

"Caro signor sindaco, gli orari qui in città non esistono, non li rispetta nessuno e lo dico con conseguenza di causa, sono necessari più controlli da parte dei vigili urbani ", scrive un operatore ecologico di Caltanissetta.

