Si spacciava per nutrizionista, niscemese arrestato dai Nas

Esercitava la professione di nutrizionista ma nel taschino aveva solo un attestato di partecipazione ad un corso on line che gli era stato rilasciato da un'associazione culturale di Torino. Aveva un suo studio professionale a Niscemi ma esercitava la professione in diverse città e in particolare alla «Vitality», una delle più note e frequentate palestre di Gela.

A smascherare il falso medico nutrizionista sono stati i Nas di Ragusa nell'ambito di un'indagine coordinata dal procuratore capo di Gela Fernando Asaro e dal sostituto procuratore Ubaldo Leo.

L'uomo, un quarantenne, Gaetano Gueli, residente a Niscemi è stato arrestato e posto ai domiciliari per esercizio abusivo della professione medica e di biologo nutrizionista, falso e truffa. Indossava regolarmente il camice, fissava appuntamenti nel suo studio medico, prescriveva analisi del sangue e offriva diete miracolose.

