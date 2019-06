Un fine settimana di fuoco, paura per le fiamme a Gela

Ancora un'auto in fiamme ieri notte a Gela. Un rogo ha distrutto una macchina, una Fiat Punto, appartenente ad un operaio. L'auto era parcheggiata in via Caserta, nel quartiere Villaggio Aldisio. Sul posto per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento.

E' intervenuta anche una pattuglia di carabinieri che indaga sull'ennesimo episodio. Anche se le cause sono in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma, la pista più accreditata rimane quella dell'incendio doloso.

Ma non è l'unico rogo che si è verificato in città nelle ultime ore. Sabato sera è scoppiato l'inferno in piazza Calvario, a causa di un rogo che ha interessato le sterpaglie che si trovano a ridosso del palazzo Ducale e di alcune abitazioni. Diversi residenti hanno dovuto abbandonare le loro case perché le fiamme erano altissime.

