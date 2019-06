Caltanissetta, rubarono merce in 4 supermercati: foglio di via obbligatorio per 4 palermitani

Erano stati denunciati a Caltanissetta dopo il furto all'interno di quattro supermercati. Adesso, per i quattro palermitani scatta il foglio di via obbligatorio. Il Questore ha vietato loro di fare ritorno a Caltanissetta per un periodo di tre anni.

Si tratta di tre persone, un uomo e tre donne, che nei primi giorni del mese di giugno avevano rubato merce da quattro supermercati per un valore di oltre tremila euro di valore. All’interno del bagagliaio dell’auto sulla quale viaggiavano, la polizia aveva trovato e sequestrato 138 confezioni di salmone, 27 confezioni di grana e parmigiano, per complessivi 13 chili, 305 confezioni di zafferano, 151 di pinoli, 34 spazzolini da denti, 16 confezioni di lamette da barba e indumenti vari, dei quali i quattro non seppero fornire la provenienza.

Dopo la denuncia, adesso l'obbligo di non tornare più, per almeno tre anni, a Caltanissetta.

