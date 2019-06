Traffico di droga a Niscemi, arrestato 47enne: dovrà scontare 7 anni

Nel 2008 gli sequestrarono una serra contenente 20 mila piante di marijuana, in contrada Feudo Nobile a Gela. Per questo motivo un uomo di 47 anni, Mario Falcone, dovrà scontare sette anni di carcere e provvedere al pagamento di una pene pecuniaria di 30 mila euro.

Ieri i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Niscemi lo hanno arrestato, in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura della Repubblica di Gela per concorso in traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo deve scontare la pena di seguito alla condanna inflitta con sentenza del Tribunale ordinario di Gela e confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta. Lo stupefacente coltivato, essiccato e confezionato nella piantagione, era destinato al mercato illegale dello spaccio.

© Riproduzione riservata