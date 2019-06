Gela, presto un pronto soccorso più ampio al Vittorio Emanuele

L'ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela presto potrebbe disporre di un pronto soccorso più ampio. Questo quanto emerso durante l'iniziativa dedicata alla salute e denominata «Quartieri in Salus» che ha visto la città di Gela protagonista. Ad affermare che c'è un progetto di ampliamento del pronto soccorso, è stato il direttore generale dell'Asp Cl2 Alessandro Caltagirone, affiancato dal direttore sanitario, Marcella Santino e da Pietro Genovese, direttore amministrativo.

L'iniziativa «Quartieri in Salus», ha preso il via nel quartiere Settefarine, all'istituto comprensivo di via Fuentes. Le altre tappe sono state i quartieri periferici di Poggioblasco, Albani Roccella, Zona Margi. Due giorni dedicati alle visite specialistiche gratuite e agli screening. «Quartieri in Salus», è una manifestazione giunta a Gela alla sua sesta edizione e che da anni si svolge anche a Caltanissetta.

