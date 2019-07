Incendio a Caltanissetta, in manette un 70enne incensurato

Arrestato dalla polizia perché ha appiccato il fuoco alle sterpaglie che invadono il marciapiede. È accaduto a Caltanissetta dove a finire in manette è stato un settantenne che agli agenti ha riferito che da giorni non poteva utilizzare il marciapiede che lo conduce a casa, in via Puccini.

L’incendio, inizialmente acceso dall’incensurato in un lato del marciapiede, si è presto propagato, interessando alcuni alberi adiacenti alla strada creando pericolo per il traffico veicolare e, potenzialmente, anche per le abitazioni vicine.

La pattuglia giunta nel luogo, ha notato alcune persone che avevano bloccato l’incendiario, trovato in possesso di un accendino nella tasca dei pantaloni. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti anche i vigili del fuoco mentre l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

