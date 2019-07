Abusivi a Caltanissetta, dieci multati a Strata ‘a Foglia

Nuovo giro di vite contro l'occupazione abusiva del suolo pubblico. E un'altra batosta si è abbattuta su altri esercenti nisseni. Su uno di loro, in particolare, è arrivata una vera mazzata con una multa a tre zeri. La polizia municipale è ancora in movimento e gli esiti della nuova serrata hanno smascherato altri indisciplinati.

In particolare, in quest'ultima tornata, sono state una decina le attività commerciali «bacchettate» dai vigili urbani che hanno catalizzato l'attenzione non soltanto nell'area del centro storico, ma anche in una zona un pò periferica come via Turati.

Servizio che fa il paio con quelli effettuati nei giorni scorsi, quando sono state già contestate parecchie sanzioni con, peraltro, sospensione temporanea delle attività per un periodo di cinque giorni. E, più in dettaglio, sono circa venticinque, in pochi giorni, i commercianti sanzionati tra centro storico, via Turati e via Libertà.

L'ultimo controllo gli agenti della sezione Annona lo hanno inizialmente concentrato nella zona del centro storico. In particolare alla Strata ‘a Foglia. Lì, in via Consultore Benintendi, appena pochi giorni fa una quindicina di attività erano già finite al centro di ispezioni per una verifica disposta dal comandante Diego Peruga.

