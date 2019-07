Accoltellò l'ex compagno a Caltanissetta, colpevole anche in appello

Colpevole, ora come allora, per avere sferrato una coltellata alle spalle al suo ex compagno. Nulla è mutato nel secondo passaggio in aula: né la tipologia di verdetto, né la pena che gli è stata inflitta. Tutto esattamente com'era.

Per una vicenda giudiziaria che inizialmente, un paio di anni fa, l'ha pure trascinata in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio. Capo d'imputazione che, successivamente è stato rimodulato perché il giudice di primo grado, il gup David Salvucci, che l'ha giudicata con il rito abbreviato avrebbe sostanzialmente ritenuto che l'ipotesi di tentato omicidio sarebbe stata assorbita, così da condannarla per lesioni aggravate e porto di armi.

Per queste accuse è stata condannata in appello la venticinquenne Maria Guarnieri (assistita dalle avvocatesse Maria Francesca Assennato ed Emanuela Lopiano), finita nei guai per il ferimento del suo ex compagno, C. M., trentanovenne, anch'egli nisseno.

