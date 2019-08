Scoppia bombola in casa a Niscemi, due anziani in ospedale

Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina da due ultraottantenni di Niscemi per l’esplosione di una bombola di gas che ha sventrato parte del loro appartamento. A causare lo scoppio sarebbe stato un fornello della cucina rimasto aperto.

Quando la donna ha acceso il fuoco per far riscaldare la caffettiera si è verificata l’esplosione. I coniugi, salvi per miracolo, sono stati portati in ospedale per precauzione.

