Spaccio di marijuana a Caltanissetta, arrestato 32enne

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato Mirko Cancemi, di 32 anni, in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di circa 700 grammi di marijuana. L’uomo era stato fermato per un controllo a bordo di un’auto, e subito i poliziotti avevano avvertito un forte odore di marijuana. Agli agenti l’uomo ha confermato di aver appena fumato uno spinello e, per sviarli, ha detto di abitare nel centro storico del capoluogo.

Ma la pattuglia era già a conoscenza che fosse domiciliato in una villetta poco distante del luogo del controllo. Così nella perquisizione domiciliare dell’abitazione, con l’ausilio di unità cinofile antidroga della Questura di Palermo, sono stati scoperti dodici barattoli contenenti diverse varietà di marijuana, semini, frammenti di hashish, trentasei dosi di ketamina, e un bilancino di precisione.

Nel piano superiore dell’abitazione è stata trovata anche una serra indoor con tutto il materiale idoneo a coltivare e produrre marijuana e, sul terrazzo una pianta di canapa indiana. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere Malaspina.(AGI)

© Riproduzione riservata