Nascondeva droga in casa, ricercato a Caltanissetta

È attualmente ricercato un nigeriano sfuggito ieri ai poliziotti della sezione Volanti mentre erano impegnati, insieme alle unità cinofile antidroga della Questura di Palermo, in un controllo su vasta scala finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nel quartiere Santa Croce.

Qui infatti, insieme, al quartiere Provvidenza, vivono la maggior parte degli immigrati residenti nel capoluogo e spesso le due zone diventano luogo di spaccio. Mentre gli agenti di polizia stavano percorrendo via Suterese hanno riconosciuto un trentottenne di nazionalità nigeriana, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, mentre usciva dal portone di un'abitazione in via Maida.

L'uomo, alla vista dei poliziotti, si è immediatamente dato alla fuga correndo in direzione opposta alla loro. Inseguito dai poliziotti, ha fatto perdere le proprie tracce dileguandosi tra le intricate viuzze del centro storico.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE