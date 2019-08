Caltanissetta, dà fuoco al materasso in carcere: salvato un minore

Un detenuto del carcere minorile di Caltanissetta ha appiccato le fiamme all’interno della sua cella ed è stato salvato da una guardia carceraria. Il giovane di 17 anni ha bruciato il materasso. Subito un agente della polizia penitenziaria si è accorto di quanto stava accadendo e si è precipitato all’interno della cella, dalla quale usciva il fumo. Una volta entrato e fatto uscire il ragazzo, è rimasto chiuso dentro.

«Ho visto la morte con gli occhi», ha raccontato l’uomo più tardi in ospedale dove è stato trasportato in codice rosso. Gli agenti attirati dalle grida del collega si sono precipitati a soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 con medico a bordo. Subito dopo il poliziotto penitenziario è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Elia dove è ancora in osservazione.

