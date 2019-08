Incidente con il trattore a Resuttano, ferito un 70enne

Incidente ieri mattina nei pressi di Resuttano. Un uomo di 70 anni è caduto dal suo trattore da un'altezza di tre metri ferendosi gravemente. Soccorso dal fratello, che si trovava sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove gli è stato diagnosticato un politrauma e la rottura della milza.

L'uomo è stato ritrovato inoltre in stato confusionale, motivo per cui sono stati richiesti ulteriori esami diagnostici. Dalla TAC è emerso che il 70enne necessitava di un intervento chirurgico. L'uomo è stato quindi ricoverato in Chirurgia in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata