Paura a Niscemi, un incendio devasta la riserva della Sughereta

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto parte della Riserva naturale orientata della Sughereta di Niscemi. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, le fiamme si sono propagate per diversi ettari e il fumo nero è stato visto da numerosi villeggianti che hanno dato l'allarme.

Paura, come riporta Salvatore Federico in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per l'agriturismo "Tenuta Bellaprima" che si trova sul luogo dove è avvenuto l'incendio ma fortunatamente non vi è stato alcun danno. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo.

