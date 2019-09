Travestita da Samara spaventa i passanti, 30enne denunciata a Niscemi

Tunica bianca e capelli sul volto, Samara appare in tutta Italia. Ma questa volta lo scherzo per una trentenne di Niscemi che aveva deciso di travestirsi dalla protagonista del film horror The Ring è finita male.

Tra domenica e lunedì scorsi, al Commissariato di polizia sono giunte diverse segnalazioni da parte di cittadini allarmati che segnalavano, di notte, la presenza nelle vie cittadine di una persona travestita da Samara.

I poliziotti della squadra investigativa, dopo un'indagine, hanno individuato la responsabile: si tratta di una 30enne che è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Gela per procurato allarme.

Samara a Palermo: avvistamenti anche allo Zen, in via del Vespro e a Monreale. Le foto Samara allo Zen Samara per strada nel quartiere Zen Samarra avvistata allo Zen Samara a Monreale Samara in via del Vespro Samara a Catania

Intanto continuano in tutta Italia le apparizioni e i video di Samara invadono i social.

© Riproduzione riservata