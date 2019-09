Caltanissetta, cocaina nascosta nel casco: arrestato 38enne

Nascondeva la cocaina nel casco per eludere possibili controlli da parte delle forze dell'ordine ma è stato smascherato. Un 38enne nisseno, Francesco Anzaldi, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, una pattuglia dell’antidroga, transitando per via Ferdinando I, ha notato un uomo a bordo di uno scooter che attraversava l’incrocio con via Trigona della Floresta. L'uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale. All’interno dell’imbottitura del casco, i poliziotti hanno trovato un involucro in cellophane contenente 4,6 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 7,5 grammi di marijuana, 2,1 grammi di hashish, 2 grinder (trituratori), un bilancino di precisione, diverse cartine da tabacco e due carte di credito intrise di sostanza stupefacente nascoste nell’armadietto copri caldaia del balcone.

L’arrestato è stato condotto in questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata