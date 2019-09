Comiso: cane legato, trascinato e abbandonato per strada

Un cane ferito e abbandonato sul ciglio della strada è stato trovato in via Falcone a Comiso. A lanciare l'allarme, come riporta Francesca Cabibbo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, una giovane donna che avrebbe visto quanto accaduto.

L'animale sarebbe stato legato o caduto da una motoape, trascinato per alcuni metri e abbandonato. Immediato l'intervento della Polizia municipale, insieme ai volontari dell'associazione animalista Anpana. Il cane è rimasto ferito ad una gamba e ricoverato presso il canile Maya di Ragusa. Sono in corso le indagini della polizia municipale e della polizia di Stato.

