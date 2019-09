Caltanissetta, apre un nuovo sportello per riparare l'errore giudiziario

"L'apertura dello sportello per la riparazione dell'errore giudiziario, che rappresenta per noi un motivo di vanto orgoglio visto che siamo i primi in Italia, sarà annunciata nel corso di un convegno a Caltanissetta".

Lo ha detto l'avvocato Sergio Iacona, presidente della Camera Penale Caltanissetta, in vista del convegno dal titolo "Confronto sul Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo" che si terrà domani nel Palazzo di Giustizia.

"Ci adegueremmo a quelle che sono le direttive dell'Osservatorio per la riparazione dell'errore giudiziario e - ha continuato Iacona - offriremo la possibilità ai cittadini di rivolgersi, dove si sentano vittime di un errore giudiziario o di una condanna ingiusta, a questo sportello che sarà gestito dalla Camera Penale". (ANSA).

