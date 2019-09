La gestione della discarica nissena, la Procura punta al giudizio

La Procura generale li vorrebbe a giudizio. Scure che pende su un ex sindaco oltre che su dirigenti e funzionari comunali e del disciolto Ato rifiuti Cl1 . Tutto è legato alle presunte irregolarità sulla gestione della discarica di contrada Stretto-Giordano.

E ieri, in una prima udienza camerale, la Corte d'Appello è stata chiamata a vagliare l'impugnazione, da parte della Procura, del pronunciamento emesso dal gup a fine novembre dello scorso anno nei confronti di sei indagati.

Quando è stato disposto il non luogo a procedere arrivato in udienza preliminare mentre, di contro, sono stati rinviati a giudizio due ex sindaci e altrettanti funzionari dell'Ato rifiuti.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

