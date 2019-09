Caltanissetta, screening sospesi al Sant'Elia e al San Cataldo

Sospesi lo screening al colon - retto all'ospedale «Maddalena Raimondi» di San Cataldo e gli esami per la mammografia al «Sant'Elia» di Caltanissetta.

La Fials ha inviato una nota alla Regione affinché intervenga per far proseguire questi sevizi che necessari per i cittadini, sottolineando quanto la prevenzione dei tumori sia fondamentale per intervenire in tempo utile. Dallo scorso mese di dicembre, l'ospedale di San Cataldo ha sospeso a data da destinarsi l'attività dello screening di primo livello per la prevenzione del tumore del colon-retto. Anche l'attività di screening mammografico è sospesa dalla fine di giugno al «Sant'Elia» di Caltanissetta.

La Fials nissena, guidata da Gioacchino Zuppardo, ha inviato una nota all'assessorato regionale alla Salute chiedendo un'ispezione per garantire il rispetto delle regole.

