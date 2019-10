Chiude il cimitero di Caltanissetta per lavori

Chiuso fino al termine dei lavori la cui durata è stimata in due settimane, il cimitero comunale Angeli rimarrà interdetto all'accesso di auto private e bus navetta della Scat. Il provvedimento adottato dal direttore della struttura, l'architetto Michele Lopiano, si è reso necessario per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e pavimentazione delle strade del cimitero.

Nei giorni scorsi sono stati già realizzati i primi interventi per la manutenzione di cunette e caditoie mantenendo aperto l'accesso alle auto e al bus della Scat come da calendario. Da giovedì scorso è invece scattato il provvedimento di chiusura poiché la società aggiudicataria dovrà scarificare l'asfalto della sede stradale ed effettuare la posa del nuovo bitume utilizzando mezzi meccanici e di movimento terra.

Per alleviare i disagi ai visitatori è stato aperto l'ultimo cancello laterale in fondo alla via Castello di Pietrarossa dal quale è però possibile raggiungere solo ed esclusivamente le cappelle ed i loculi di nuova costruzione che si trovano nella parte a valle.

