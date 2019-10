Rifiuti, slitta la raccolta porta porta nella zona nord di Caltanissetta

Il secondo step di allargamento della raccolta differenziata porta a porta sarebbe dovuto cominciare il lunedì 14 ottobre ed invece sarà postergato fino a giovedì 28 di ottobre. Non sono riusciti a consegnare tutti i mastelli ed i carrellati nonostante l'alacre lavoro dei dipendenti comunali e del direttore dei lavori Giovanni Marche.

La ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti la Dusty ha tuttavia inviato una comunicazione per avvisare i cittadini. «Prenderà avvio il prossimo 28 ottobre la raccolta differenziata “porta a porta'” nelle vie di Caltanissetta che rientrano nel quarto step - si legge nella nota -. In seguito alle notevoli richieste, l'avvio del servizio avverrà come detto, dal prossimo 28 ottobre. Nel frattempo, e fino alla data del 28, si rassicurano i residenti interessati, che le batterie dei contenitori stradali resteranno nelle posizioni attuali per non alimentare il proliferare di micro-discariche. La società auspica nella massima collaborazione da parte degli utenti", conclude. Finita questa operazione di consegna i funzionari del comune cominceranno ad uscire per la città con le squadre dei vigili urbani. Si partirà così con i controlli e le sanzioni.

Ci saranno vie ed intere zone interessante al nuovo allargamento tra le quali Poggio Sant'Elia e Contrada Tucarbo.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata