Caltanissetta, arrestato uno spacciatore di 49 anni

Un 49enne è stato arrestato dalla polizia a Caltanissetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della sezione volanti sabato scorso hanno fermato in via De Gasperi, mentre transitava a bordo della propria autovettura, Emanuele Giardina, già noto alle forze dell'ordine.

Dopo il controllo eseguito sul mezzo, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare e sono stati trovati 98,2 grammi di hashish, suddivisi in un pezzo unico di 67,2 grammi e in 50 altri pezzi, sotto il grammo, confezionati e pronti per lo spaccio, 447,50 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione, un cutter intriso di hashish, un grinder per triturare la marijuana, un coltello e un rotolo di carta di alluminio, utilizzato per confezionare lo stupefacente da spacciare.

Il materiale è stato sequestrato mentre Giardina, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del pm di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

