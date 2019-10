Processo Saguto a Caltanissetta, spuntano nuovi testi

Nuove dichiarazioni raccolte dai pm nisseni nell'ambito del processo Saguto. Sono quelle di Achille De Martino, uno degli agenti di scorta del giudice Silvana Saguto, sentito qualche giorno fa.

Silvana Saguto - si legge nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi in un articolo di Ivana Baiunco- secondo l'accusa voleva che "si assumesse il figlioccio dell'allora prefetto di Messina Stefano Scammacca in un'amministrazione giudiziaria, cosa che poi non accadde".

© Riproduzione riservata