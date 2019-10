Caltanissetta, le donne protagoniste: atteso il ritorno di Emma Dante

Il migliore teatro è pronto ad andare in scena al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta per la stagione 2019/2020 organizzata dall'amministrazione comunale che ha voluto mantenere per gli spettacoli in cartellone un profilo alto e trasversale, proponendo al pubblico una stagione ricca e variegata che include dal 30 novembre al 14 maggio commedie, spettacoli musicali e nuovi linguaggi dell'arte, portati in scena da alcuni dei migliori attori e registi del panorama nazionale e da alcune compagnie siciliane stimate e apprezzate da pubblico e critica.

La stagione 2019/2020 del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta prende il via sabato 30 novembre con Flavio Bucci, uno dei grandi mattatori della scena nazionale, con lo spettacolo «E pensare che ero partito così bene…», un racconto fuori dai denti diretto da Marco Mattolini. Giovedì 12 dicembre è attesa un'altra fuoriclasse del teatro nazionale, Lunetta Savino, protagonista di «Non farmi perdere tempo», scritto e diretto da Massimo Andrei, che, come recita il sottotitolo, è una «Tragedia comica per donna destinata alle lacrime». Sabato 14 dicembre un gradito ritorno, quello della regista palermitana Emma Dante che torna in città con «Extra Moenia», spettacolo che vede in scena gli allievi della «Scuola dei mestieri dello spettacolo» del Teatro Biondo di Palermo.

Giovedì 9 gennaio «Los 4 Cobre» di Theatre Degart, compagnia siciliana punto di riferimento della visual comedy e del clown, che porteranno in scena uno spettacolo innovativo e adatto a tutte le età che fonde l'arte delle maschere alla poetica dei clown. Sabato 23 gennaio al teatro arriva «Non è vero, ma ci credo» di Peppino De Filippo portato in scena dal regista Leo Muscato che ha ereditato la direzione artistica della compagnia di Luigi De Filippo. La stagione venerdì 31 gennaio prosegue con «L'ammazzatore», esempio eccelso di nuova drammaturgia del drammaturgo e attore palermitano Rosario Palazzolo, regia di Giuseppe Cutino.

