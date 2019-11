Muos di Niscemi, la ditta costruttrice: "Test superati con successo"

Il Muos di Niscemi è stato giudicato funzionalmente efficace e operativamente idoneo, dopo il superamento con successo del test operativo e la valutazione multiservizio «MOT & E». Ad annunciarlo con un comunicato la Lockheed&Martin, l'impresa statunitense che l'ha costruito.

Il sistema di telecomunicazione satellitare entrerà presto in piena attività militare. La stazione di contrada Ulmo, è uno dei quattro impianti dislocati in altrettanti punti del Terra, per coordinare in tempo reale tutte le comunicazioni militari dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti d'America operanti in guerra.

