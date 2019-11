Caltanissetta, sacchetti di urina davanti al cancello di una scuola: salta il mercatino

Sabato prossimo niente mercatino. Lo ha deciso il sindaco Roberto Gambino all'indomani del rinvenimento di 10 sacchetti pieni di urina appesi al cancello della scuola di Via Ferdinando I . E' andato su tutte le furie il primo cittadino appena appresa la notizia. Non ha alcuna intenzione di tornare indietro sulla sua decisione che sarà ampiamente motivata martedì durante una conferenza stampa.

«Ho deciso di sospendere per un turno perché l'inciviltà non si può tollerare. Per la settimana prossima il mercatino non si farà lo confermo. -Ha affermato Gambino - Ho dato mandato alla polizia municipale di fare le indagini opportune. Ma nelle more, non sapendo di chi è la responsabilità, lo sospendiamo per tutti».

Sono tre i bagni chimici messi a disposizione degli ambulanti e di chi ne dovesse avere la necessità, forse troppo pochi. Pare però che sia sempre stato così che questi episodi accadevano anche a Pian del Lago.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

