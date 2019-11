A Caltanissetta le proposte di Forza Italia per giustizia e ambiente

Uno studio sull'impatto positivo dell'accorpamento della corte d'appello di Caltanissetta con Agrigento che sia contenuto in un'interpellanza urgente al governo nazionale. Una tra le tante proposte che saranno trasformate in atto d'indirizzo per i parlamentari regionali e nazionali.

Si è conclusa ieri la due giorni organizzata dal deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. «Un altro Sud» le zolfare, questo il titolo della convention che ha raccolto al centro della Sicilia tutti i big di Forza Italia per ascoltare le idee che sono arrivate da questa parte di territorio. Non più la politica che parla alla politica ma la politica che ascolta la gente, la società civile.

È stata la segretaria della camera penale Renata Accardi avvocato penalista di lungo corso, che ha seguito i più grandi processi di mafia che si sono celebrati in Sicilia, a relazionare la proposta del tavolo giustizia, dinnanzi al presidente dell'assemblea regionale Gianfranco Miccichè.

L'articolo completo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE