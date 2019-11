Tir per il trasporto di animali vivi, diverse irregolarità in Sicilia: scattano le sanzioni

Sono 23 le infrazioni rilevati dal Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Occidentale su 41 mezzi controllati che trasportavano animali vivi.

L'operazione ha riguardato le arterie autostradali delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani: 29 i posti di controllo e 22 le pattuglie impiegate.

Le violazioni più rilevanti riscontrate e sanzionate dagli agenti la mancanza, in un caso, di un’idonea copertura per la protezione degli animali sul mezzo adibito al trasporto degli stessi, la mancanza in altri casi della prevista documentazione per il trasporto e, in un altro caso, l’eccessivo carico riscontrato. Il valore delle sanzioni comminate supera i 22.000 euro complessivi.

