L'attività dei vigili del fuoco a Caltanissetta: aumentati gli interventi nel 2018

Festa di santa Barbara, occasione per i vigili del fuoco per celebrare la patrona e tracciare un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno.

Nonostante le difficoltà operative per mancanza di mezzi e di personale resta il fatto che i vigili del fuoco non si sottraggono all'impegno profuso nella quotidiana incessante attività di soccorso e nel contesto di emergenze complesse, come, in ultimo, i recenti fenomeni meteoclimatici estremi che hanno procurato danni anche nella provincia nissena.

Negli ultimi dodici mesi sono stati effettuati 7.280 interventi. Sono 325 in più rispetto all'anno precedente; 11 in più rispetto a due anni; 1.263 in più rispetto a tre anni or sono, 1.289 in più rispetto a quattro anni fa. Nello specifico, poi, è aumentato il numero degli interventi per incendio: 2.788 contro 1.661, 2.710, 2.308, 1.267.

