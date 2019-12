Tumori, a Gela la Breast Unit diventa realtà

La Breast Unit diventa realtà a Gela. Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone nel corso della tappa gelese del Salus Festival, che si è svolta al teatro Eschilo di Gela.

Nel corso della manifestazione, dedicata alla prevenzione e alla promozione dei sani stili di vita, è stato privilegiato il tema del dono, della prevenzione cardiologica e oncologica culminando per l'appunto nell'annuncio della costituzione della Breast Unit presso il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele, sotto la guida di Giuseppe Di Martino.

«Questa direzione strategica non fa promesse, dà risposte. Siamo tutti insieme per dare il massimo per gestire la patologia oncologica», ha affermato il manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. «Dove c'è la Breast Unit - ha sottolineato Giuseppe Di Martino - si ha una mortalità in meno del 18 per cento. Dobbiamo implementare questo centro di senologia perché il tumore va raggiunto quando è all'inizio».

