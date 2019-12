Il figlio ha l'influenza ed evade dai domiciliari per comprare il farmaco: denunciato nisseno

Un nisseno 29enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato denunciato dai poliziotti alla procura della Repubblica per evasione e guida senza patente.

L’uomo domenica scorsa, intorno alle 4.40 del mattino, è stato sorpreso da una pattuglia della sezione volanti in via Borremans alla guida di un autocarro, privo di patente di guida mai conseguita.

Il 29enne, per discolparsi, ha riferito agli agenti di essere uscito dalla propria abitazione per acquistare un farmaco per il proprio figlio affetto dall'influenza senza avvisare, come da prassi, preventivamente la sala operativa della Questura.

I poliziotti, dopo aver verificato la veridicità della circostanza, hanno provveduto all’acquisto del farmaco per il minore. Il 29enne, gravato da numerosi precedenti giudiziari, è stato invece denunciato per evasione e guida senza patente e ricondotto agli arresti domiciliari. Gli è stato sequestrato il mezzo e contestate diverse contravvenzioni al codice della strada.

