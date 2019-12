Donna deceduta all'ospedale di Caltanisetta, tre medici dal Gup

Se per tredici medici l'inchiesta è andata in archivio, per altri sei no. Per loro il dossier è andato avanti approdando in udienza preliminare. Perché tirati in ballo per un presunto caso di malasanità. È una delle tante inchieste per morti ritenute sospette che, in questo caso, riguarda il decesso di una donna.

La vittima è Maria Marotta scomparsa un paio di anni addietro. È stata ricoverata prima all'ospedale «Barone Lombardo» di Canicattì per poi essere trasferita al reparto di neurologia del «Sant'Elia».

I medici ora in udienza preliminare sono il primario di neurologia, Michele Vecchio, Linda Iurato, Maria Giovanna Randisi, Clorinda Occhipinti, Roberto Grimaldi e Rosalia Linda Verniccio (assistiti dagli avvocati Giacomo Butera, Rocco Guarnaccia e Walter Tesauro).

L'ipotesi alla base dell'inchiesta - il dossier è stato aperto da sostituto Matteo Campagnaro che poi ha chiesto l'archiviazione del caso - è di omicidio colposo.

