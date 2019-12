Maltempo: a Caltanissetta alberi caduti e tetti divelti

Danni e disagi nel Nisseno a causa delle forti raffiche di vento. Decine le telefonate giunte ai vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta che nella sola giornata di oggi ha effettuato una quarantina di interventi per alberi caduti, veicoli danneggiati, tetti divelti, lamiere pericolanti.

A Caltanissetta, in via Niscemi, è finita su alcune auto in sosta la guaina di copertura di un fabbricato che si è staccata a causa del forte vento. E sempre a Caltanissetta sono caduti alberi in contrada Sabucina ed in via Luigi Monaco. Alberi sradicati anche a Gela, nel quartiere Macchitella. Forti raffiche di vento hanno interessato anche la costa gelese.

