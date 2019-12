A Caltanissetta una tre giorni dedicata al torrone, ma anche di musica

Una vera e propria festa per tutti con diversi appuntamenti gastronomici e culturali per celebrare il più tradizionale dei dolci natalizi: il torrone. Natale, del resto, non è solo tempo di panettoni e pandori ma anche di torroni, bianchi o al cioccolato, con mandorle, pistacchi oppure nocciole.

Ed è proprio questa la delizia dolciaria protagonista di Dolce Sicily che animerà la città da tutti riconosciuta quale Città del Torrone. L'evento si terrà dal 27 al 29 dicembre prossimi e sarà presentata alla Camera di Commercio di Caltanissetta.

Organizzato da Sicily Event, Dolce Sicily vede come partner istituzionali il Comune la Camera di Commercio ed il Consorzio Universitario nonché la partecipazione di alcuni storici maestri torronai della città che faranno conoscere i segreti di questa eccellenza tutta nissena tra cooking show e degustazioni.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE