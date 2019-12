Tragedia a Caltanissetta, poliziotto si toglie la vita con un colpo di pistola

Una tragedia ha sconvolto il quartiere di San Luca a Caltanissetta. La notte scorsa un poliziotto della sezione anticrimine si è tolto la vita sparandosi un colpo con la pistola d'ordinanza.

Il corpo è stato trovato all'alba dai carabinieri nel garage dell'abitazione della vittima, in via Leonardo da Vinci. L'agente lavorava in Questura. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'ipotesi di suicidio è finora quella più accreditata, nonostante i colleghi lo descrivano come un uomo mite e sempre disponibile. Si tratta del 58° registrato del 2019, il 17° per la polizia di stato.

© Riproduzione riservata